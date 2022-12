Christophe Laporte rijdt graag in dienst van Wout van Aert: "Maar in bepaalde koersen kunnen er ook kansen liggen voor mij"

Het eerste jaar van Christophe Laporte bij Jumbo-Visma was meteen uitzonderlijk.

De Fransman Christophne Laporte trok eind 2022 na acht jaar de deur dicht bij Cofidis. Bij de Franse ploeg behoorde Laporte tot de subtop, bij Jumbo-Visma tot de top. Hij was een uitstekende helper voor Wout van Aert in de klassiekers en kreeg zelf ook soms zijn kans.

Laporte reed bijvoorbeeld alleen met Van Aert naar de streep in de E3 Saxo Bank Classic en zag zijn kopman winnen. Laporte werd in Parijs-Nice beloond met een ritzege en de gele trui. Verder won Laporte ook een rit in de Tour en de Ronde van Denemarken.

Doelen 2023 en Wout van Aert

Voor 2023 heeft Laporte nog meer ambitie. "Mijn eerste doel is het winnen van een klassieker. Maar ik wil ook nog steeds het team helpen. We willen als team echt samen winnen. In de klassiekers hebben we Wout van Aert als kopman", zegt hij bij Bici.PRO

"Ik rijd graag in dienst voor hem. Maar in bepaalde koersen kunnen er ook kansen liggen voor mij. Iedereen kan van Wout leren. Hij is fysiek enorm sterk, maar ik denk dat zijn mentaliteit zijn grote kracht is"