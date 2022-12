De Vuelta gaat door met zijn sponsor voor de rode trui

De Vuelta heeft zijn samenwerking met Carrefour verlengd. Het is al 10 jaar de sponsor van de rode trui.

De Vuelta maakte zelf bekend dat Carrefour aan boord blijft. Al 10 jaar zijn ze de sponsor van de rode trui. Daar zullen nog 2 extra jaren bijkomen.

Ook wordt het paket uitgebreid, want Carrefour wordt ook de naamsponsor van de Vuelta voor vrouwen. Dat was tot 2022 Ceratizit. De nieuwe naam wordt La Vuelta Femenina by Carrefour. Ook zal de Vuelta voor vrouwen wat veranderen. De rensters zullen 7 ritten moeten afwerken. Ook zal de rittenkoers niet meer in het najaar verreden worden. In 2023 gaat die van 1 tot en met 7 mei door.