🎥 Inspanningen van Van der Poel na zijn val, de solo van Pidcock, sprint bij dames: herbeleef-en bekijk cross in Boom!

Van der Poel die na zijn val verder deed, Pidcock die naar winst soleerde etc.: de cross in Boom heeft verschillende verhalen opgeleverd. Daar kan u nog eens op teugblikken met onze beelden.

Eerst was het aan de dames om in deze manche in de Superprestige het beste van zichzelf te geven. Aniek van Alphen verraste met een superdag en kon een kloof slaan aan de kop van de koers. Ze kreeg Shirin van Anrooij en Denise Betsema achter zich aan.

Enkel Betsema slaagde er in om opnieuw naar Van Alphen toe te springen. Dat leidde tot een ontknoping die weinigen verwacht hadden: een sprint tussen Van Alphen en Betsema, waarbij eerstgenoemde het zegegebaar maakte.

Bij de mannen waren vele ogen gericht op Mathieu van der Poel, die zijn eerste veldrit op Belgische bodem reed dit seizoen. Het geluk stond hierbij niet aan zijn kant, want Van der Poel kwam ten val op de kasseien. Dat hield de renner van Alpecin-Deceuninck niet tegen om zijn weg verder te zetten. Hieronder ziet u hoe hij dat aanpakte in de zandbak.

Op het moment van de val was Van der Poel samen met Tom Pidcock voorop. De wereldkampioen veldrijden greep zijn kans om aan een solo te beginnen en die bleef duren tot het einde van de cross. Pidcock solo naar winst dus.

Ondertussen voerden Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar en Eli Iserbyt strijd in de achtervolging om plek 2. Eerst Vanthourenhout en later ook ploegmaat Iserbyt reden tevens voor het klassement. Van der Haar kon hiervan profiteren om op het einde de tweede plek te pakken.