Kijk eens wie daar is! Wout van Aert meldt zich - net als zijn fans - voor eerste maal in het veldritlandschap

Een nieuwe factor in het veldritlandschap, zowel qua het sportieve als voor de beleving: Wout van Aert is er weer bij.

Om 14u zal Wout van Aert ook aan de startrij staan van de Scheldecross op de Antwerpse Linkeroever. Dat zorgt ook in de uren voor aanvang van de cross voor een ander beeld. Veldritfans met 'WVA' op hun mutsen of andere kledij zijn er nu ook opnieuw bij in het veldrijden.

Uiteraard keken zij in het bijzonder uit naar de aankomst van Wout van Aert in Antwerpen. Voor zijn ploeg Jumbo-Visma is het een mogelijkheid om de sociale media nog wat meer te onderhouden. De Nederlandse formatie legde alvast een beeld vast waarop te zien is dat er veel belangstelling is van de fans voor de activiteiten van Van Aert in aanloop naar de wedstrijd.

Het zal alvast prettig zijn voor Van Aert om te weten dat hij kan rekenen op de steun van zijn schare trouwe fans. Zelf temperde hij de verwachtingen bij de aankondiging van zijn veldritprogramma. Met ook Mathieu van der Poel en Tom Pidcock aan de start is het toch meteen een waardemeter in Antwerpen.