🎥 Na de foto's nu ook luchtbeelden van het hele parcours Wereldbeker Dublin: naast modder ook opvallende zandstrook

Er raken iedere dag meer details bekend over het nieuwe parcours van de Wereldbeker in Dublin.

De Wereldbeker trekt voor de negende manche van het seizoen voor het eerst naar de Ierse hoofdstad Dublin. Maandag doken al de eerste foto's op van het parcours, nu zijn er ook dronebeelden.

De organisatie gaf ook al meer uitleg over het parcours. "Na de vlakke start- en aankomstzone gaat het naar de materiaalzone om in een glooiend landschap terecht te komen. In het 2e deel van het parcours is er een zandbak van 50 meter. Vervolgens zijn er nog 2 heuvels waar je veel kort dynamisch werk zal zien. Ten slotte gaat het weer naar de start via enkele modderstroken. Die zullen het extra zwaar maken", klonk het toen.

Nu zijn dus ook beelden van het parcours opgedoken. Er zijn heel wat lange rechte stukken te zien waar fel kan worden doorgetrokken. Ook de opvallende zandbak, die recht door een paardenpiste loopt, is er te zien. Na de zandbak zijn inderdaad de zwaardere stroken van het parcours te zien waar het verschil kan worden gemaakt.

Video van het parcours in Dublin, de zandbank zit rond minuut 3:20