Waar en wanneer rijden de Grote Drie nog tegen elkaar? Nog heel wat strijd in het vooruitzicht

Zowel Van der Poel, Van Aert als Pidcock hun (deels) programma hebben bekend gemaakt.

Voor zijn eerste crossen maakte Tom Pidcock nog week per week zijn programma bekend, woensdag maakte de wereldkampioen zijn volledige programma bekend. Daardoor is er nu al tot einde dit jaar bevestiging over waar zowel Van der Poel, Pidcock als Van Aert starten.

Op een eerste clash tussen de drie is het wel nog even wachten. Van der Poel is nu nog op stage in Spanje, na Dublin zijn ook Wout van Aert en Pidcock een weekend niet aanwezig. De eerste confrontatie is dus gepland voor de Zilvermeercross in Mol op 23 december, waar ook Quinten Hermans terugkomt. Voor het einde van het jaar volgen dan nog vier crossen met 'de Grote Drie'.

Crossen waar Van der Poel, Van Aert en Pidcock starten

23 december 23: Exact Cross Mol

26 december 26: Wereldbeker Gavere

27 december: Superprestige Zolder

28 december: Superprestige Diegem

30 december: Exact Cross Loenhout

Officieel is er nog niets bekend over het programma van Van Aert na nieuwjaar. Maar de verwachting is dat hij nog start in Herentals (3/01), het BK in Lokeren (15/01), in Benidorm (22/01) en het WK (5/02). Van der Poel en Pidcock starten ook al zeker in Herentals en Benidorm.

Mogelijke crossen waar Van der Poel, Van Aert en Pidcock starten

3 januari: X²O Trofee Herentals

22 januari: Wereldbeker Benidorm