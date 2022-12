🎥 Bahrain-Victorious toont zijn nieuwe tenue voor 2023

Bahrain-Victorious heeft zijn shirts voor 2023 voorgesteld. Er zijn enkele duidelijk verschillen.

In 2022 was het shirt van Bahrain-Victorious hoofdzakelijk nog oranjerood. Volgend jaar zal er nog een opvallende kleur zijn. De ploeg voegde heel wat zwart toe aan het shirt. Zo zullen er naast de zwarte broek, die er al was, ook zwarte zijkanten, een zwarte band en zwarte onderkant van het shirt zijn. De oranjerode kleur blijft domineren. Ook de blauwe bandjes aan het uiteinde van de mouwen blijft.