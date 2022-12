Ploegmaten Mohorič wisten pas avond voor Milaan-Sanremo van dropper seatpost: "Doe maar wat je wil, we verdelen het prijzengeld wel na de finish"

De Sloveen won Milaan-Sanremo dankzij het technologisch snufje.

Matej Mohorič verraste dit jaar in de afdaling van Milaan-Sanremo met een 'dropper seatpost'. Een technologie uit het mountainbiken waarbij het zadel tijdelijk kan zakken. Mohorič was er al tijdens de winter al mee bezig, maar hield het geheim, zelfs voor zijn ploegmaten.

"Als ik bekend zou maken dat ik er gebruik van zou maken, dan zouden andere renners het misschien ook gaan gebruiken. Ik denk niet dat veel renners denken dat je daardoor sneller gaat", zegt hij bij Velon CC.

"Mijn ploegmaten wisten niet wat ze moesten denken toen ze mijn fiets zagen de avond voor de wedstrijd. Ze lachten er wat mee, maar weten dat ik als een gek daal. Dus ze zeiden: 'Doe maar wat je wil, we verdelen het prijzengeld wel na de finish'".

"Parijs-Roubaix is zoals Kerstmis"

In 2023 focust Mohorič weer op de monumenten. Vooral naar Parijs-Roubaix kijkt de Sloveen uit, hij werd er dit jaar vijfde. "Je hebt veel geluk nodig in die koers om met de besten te kunnen meegaan."

"Parijs-Roubaix is zoals Kerstmis, het is maar één keer per jaar, maar ik kijk er erg naar uit. Als ik win zal het een droom zijn die uitkomt, als het niet lukt heb ik 365 dagen later een nieuwe kans."