Bij zijn tweede cross is het al raak: eerst vod in zijn wiel maar nadien ploetert Van Aert solo naar overwinning

Bij zijn tweede cross van het seizoen is het al een eerste maal raak voor Wout van Aert. Dat een vod van het kamp Vanthourenhout in zijn wiel belandde, is uiteindelijk maar een voetnoot.

Velen hadden Van Aert vooraf een favorietenrol toegedicht door de afwezigheid van Van der Poel. De zege ging de favoriet zeker niet cadeau krijgen, want de kopgroep bestond na de openingsronde nog uit elf man. Uiteraard volgde in het verdere verloop van de wedstrijd wel uitdunning, al was het zeker zo dat er atypisch lang nog veel volk bij mekaar kreeg.

Voor Van Aert verliep alles zeker niet vlekkeloos. In het eerste deel van de Wereldbekermanche was er al een schuiver en helemaal een drama was dat een vod van een mecanicien van Vanthourenhout aan de materiaalpost in de fiets van Van Aert belandde.

MACHTSEXPLOSIE

Van Aert werd zo geconfronteerd met een achterstand van 17 seconden, maar in de laatste anderhalve ronde kwam hij nog met een enorme machtsexplosie. Zo kwam toch nog een solo van hem tot stand. Laurens Sweeck hield zijn tweede plaats vast. Pidcock ging nog voorbij Van der Haar naar de derde plaats.