🎥 Andere crosser komt met beelden van de saga van de vod: kijk hoe kalm Van Aert ermee naar materiaalpost loopt

In alle omstandigheden kalm blijven, zelfs als er een vod tussen je wiel beland. Wout van Aert heeft die les aan alle jonge crossers meegegeven met zijn prestatie in Dublin.

Het is een wedstrijdscenario dat nog lang zal nazinderen, met de vod die Wout van Aert noopte tot een extra passage door de materiaalzone. Een cameraman uit de entourage van Cameron Mason wist het bewuste moment vast te leggen, zo blijkt uit een filmpje op de Twitterpagina van de Brit. "Ik probeerde er niet bij betrokken te geraken", aldus Mason.

U ziet hoe Wout van Aert eerst nog door het scherm rijdt langs de rode doeken. Even later ziet u de Belgische kampioen veldrijden teruglopen en het is nogal wiedes waarom: er zit een vod vast in zijn achterwiel. Van Aert loopt terug naar de materiaalzone en wisselt van fiets.

My filmer managed to capture the @WoutvanAert towel issue and then me trying not to get involved 🙃 pic.twitter.com/DiZQwY2FvC — Cameron Mason (@camerooney_) December 11, 2022

Opvallend is hoe rustig Van Aert hierbij kan blijven, terwijl hij toch net iets meemaakte wat in principe in het veldrijden haast nooit voortkomt. Achter hem wisselt ook Cameron Mason van fiets. Goed dat hij een cameraman mee had om dit op video vast te leggen.