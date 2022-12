'Frans talent van B&B Hotels-KTM gaat niet naar Soudal - Quick-Step'

De Fransman is gegeerd na het debacle met B&B Hotels-KTM.

De Fransman Axel Laurence (21) reed dit jaar zijn eerste jaar als prof. En daarin toonde hij meteen zijn kunnen. In de Ronde van Wallonië werd hij twee keer derde in een rit, in de CRO Race won hij een rit en in de Bretagne Classic werd hij enkel geklopt door Wout van Aert.

Laurence is plots beschikbaar op de markt door het opdoeken van B&B Hotels-KTM. Het Franse talent werd onder meer gelinkt aan Soudal - Quick-Step, maar daar trekt hij niet naar toe, meldt Het Nieuwsblad.

De ploeg van Patrick Lefevere telt momenteel 29 voor volgend seizoen en het zou budgettair niet meer haalbaar zijn om nog een renner binnen te halen. Laurence zou interesse hebben van AG2R-Citroën, het team van Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Stan Dewulf.