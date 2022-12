België trekt wel met uitgebreide selectie naar Val di Sole, Gianni Vermeersch duikt voor het eerst het veld in

In tegenstelling tot Nederland trekt België wel met heel wat renners naar Italië.

Nederland trekt slechts met acht renners naar het Italiaanse Val di Sole door stages en de hoge reiskosten. De Belgische ploeg zal wel groot zijn, zelfs groter dan in Dublin afgelopen zondag.

Zes vrouwen zullen erbij zijn zaterdag, in Dublin waren er dat vijf. Onder meer Alicia Franck, Laura Verdonschot en Xaydee Van Sinaey waren er in Dublin niet bij, in Val di Sole wel. Julie Brouwers is er dan weerniet bij in Italië.

In Dublin waren er elf mannen, in Val di Sole zullen dat er twaalf zijn. Gianni Vermeersch duikt voor het eerst sinds het BK begin januari weer het veld in. Witse Meeussen en Victor Van De Putte zijn er bij, Wout van Aert en Aaron Dockx niet.

Belgische selectie vrouwen Val di Sole

1. Kiona Crabbé

2. Alicia Franck

3. Fleur Moors

4. Jinse Peeters

5. Xaydee Van Sinaey

6. Laura Verdonschot

Belgische selectie mannen Val di Sole

1. Jens Adams

2. Thijs Aerts

3. Vincent Baestaens

4. Eli Iserbyt

5. Lander Loockx

6. Witse Meeusen

7. Laurens Sweeck

8. Victor Van De Putte

9. Toon Vandebosch

10. Niels Vandeputte

11. Michael Vanthourenhout

12. Gianni Vermeersch