Israel-Premier Tech vindt nieuwe sponsor voor kleding en accessoires voor de komende drie jaar

Israel-Premier Tech zakt volgend seizoen van de World Tour naar het ProContinentale niveau. Het team blijft wel verder gaan en heeft nu een nieuwe sponsor gevonden voor zijn kleding en accessoires.

Dit jaar reed Israel-Premier Tech nog met shirts van Jinga, helmen van HJC Sports en brillen van Scicon. De komende drie jaar zal het Franse Ekoï dat allemaal leveren. Ekoï is al leverancier van Lotto-Soudal voor de brillen en de helmen en van Arkéa-Samsic voor de shirts en helmen.

"We waren op zoek naar een merk dat ons hoogwaardig materiaal kon bieden en met EKOÏ hebben we veel meer gevonden", zegt Kjell Carlström, algemeen directeur van Israel-Premier Tech.

We are pleased to welcome EKOÏ as our race clothing, helmet and sunglasses technical partner!



"We were looking for a brand capable of offering us high quality equipment and with EKOÏ we found much more,"🎙Kjell Carlström



