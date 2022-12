Lotto-Dstny over degradatie uit WorldTour: "Budgettaire uitdaging, maar die kunnen we aan"

Het Belgische team gaat volgend jaar verder als ProTeam.

De degradatiestrijd was al het hele jaar in het nieuws en de Belgische ploeg probeerde dan ook het hele jaar om die degradatie te vermijden. Ploegen zoals Astana en DSM, die financiële problemen kenden, kregen hun licentie en dus gaat Lotto-Dstny verder als ProTeam.

"We zijn natuurlijk al even bezig met de voorbereiding op het seizoen 2023. Met Dstny als nieuwe co-naamsponsor van de ploeg, is er hoe dan ook sprake van een nieuwe start. Dat momentum hebben we gebruikt om onszelf op alle vlakken uit te dagen", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer.

Op alle fronten meestrijden

"Onze kern van 26 renners bestaat uit een goede mix van jong talent en renners die zich al jarenlang bewezen hebben op het allerhoogste niveau. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij volgend seizoen namens Lotto Dstny op alle fronten zullen meestrijden voor de zege."

Chief Business Officer Yana Seel stond voor enkele uitdagingen. "De stap naar de ProTour stelde ons budgettair voor een uitdaging, maar die kunnen we aan. Het engagement en de steun van onze hoofdsponsoren illustreren hoe interessant onze ploeg commercieel ook in 2023 zal zijn."