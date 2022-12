Pauline Ferrand-Prévot vreesde opnieuw haar blessure: "Ik begon de pijn opnieuw te voelen"

Pauline Ferrand-Prévot heeft op Instagram na de cross in Dublin een update over haar crossseizoen gegeven. "We leren elke dag bij", schreef ze.

Voor het eerst sinds begin 2020 dook Pauline Ferrand-Prévot terug het veld in. Een succes is dat nog niet geworden. "We leren elke dag bij", schreef de Française op Instagram. "Zelfs na een extreem goed seizoen."

Ook had Ferrand-Prévot al last van wat fysiek kwaaltjes: "Ik begon de pijn terug te voelen, zoals in de slechte dagen met mijn liesslagader." In 2018 werd ze geopereerd aan een geknelde liesslagader. "Maar ik heb een medische check-up laten doen en er bleek niets beschadigd."

"De afgelopen weken is ook een goede les in nederigheid na die supergoede maanden op de mountainbike", ging Ferrand-Prévot verder. "Maar eerlijk had ik niet zo'n hoge verwachtingen voor het crossseizoen. Het is moeilijk om in een discipline die je lange tijd niet gedaan hebt, goed te presteren. Ik moest me eerst aan het nieuwe materiaal aanpassen en dan was er ook nog de media-aandacht natuurlijk."

Over de wedstrijd in Dublin had Ferrand-Prévot een goed gevoel: "Het was een betere dag en ik had geen pijn in mijn linkerbeen. Ook kende ik een goede start en 2 goede laatste ronden. Ik ga blijven hard werken om te staan waar ik wil staan." Ze eindigde als 7e in Dublin.