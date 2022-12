Tomas Van Den Spiegel blikt tevreden terug op Dublin: "Een succes als uit het niets 8000 man afkomt"

Tomas Van Den Spiegel is als CEO van Flanders Classics tevreden over de wereldbeker. Zeker na de geslaagde organisatie van Dublin.

In Ierland wonnen Wout Van Aert en Fem van Empel de wereldbekercross in Dublin. Veel Ierse supporters waren daarvan getuige. Ze waren met zo'n 8000. "Als uit het niets zo veel volk op zoiets afkomt, er veel sfeer is en je voelt dat het er leeft, mag je dat een succes noemen", vertelde Tomas Van Den Spiegel aan Sporza. Kan Dublin een vast waarde worden? "Zondag is de basis gelegd. De komende 2 maanden maken we de kalender voor volgend seizoen op."

"Over het algemeen merken we ook dat de wereldbeker aan het groeien is. Ook is er veel enthousiasme", ging Van Den Spiegel verder. "Maar we blijven werken om het product groter beter te maken. En zo ook de sport op zich."Nochtans is er ook kritiek op de wereldbeker. Zo had Sven Nys na Dublin kritiek geuit, maar Van Den Spiegel wenste daar niet op te reageren.

Dublin als wereldbeker was top. Mooie locatie en super fijne sfeer. Als we nu ook nog zorgen dat er maar acht wereldbekers zijn, dan zullen de federaties en renners ook zeker allemaal komen. Nu blijven andere landen thuis. Elke week een WB is dodelijk voor onze sport. pic.twitter.com/P60dIrXw33 December 11, 2022

Van Den Spiegel blikte wel nog vooruit op Val di Sole, die nu zaterdag wordt verreden: "Er zullen 50 mannen en 46 vrouwen aan de start staan. De deelnemerslijst oogt aantrekkelijk genoeg. Ondanks dat je af en toe een wegrenner zal hebben die er door een stage niet bij is. In Dublin was dat Mathieu van der Poel. In Val di Sole zal dat Van Aert zijn."