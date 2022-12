Britse grote rondewinnaars Froome, Thomas en Simon Yates trekken naar Tour Down Under

De deelnemerslijst van de eerste WorldTour-rittenkoers krijgt stilaan vorm.

De Tour Down Under gaat voor het eerst in twee jaar nog eens door. Van 17 tot 22 januari wordt een opvolger gezocht voor Richie Porte, die ondertussen met pensioen ging.

De organisatie kondigde donderdag zelf enkele deelnemers aan. Met Chris Froome, Geraint Thomas en Simon Yates krijgt de organisatie drie Britse grote rondewinnaars aan de start. Jai Hindley, Girowinaar dit jaar, kondigde eerder al zijn deelname aan.

Koersdirecteur Stuart O'Grady, die de Tour Down Under in 1999 en 2001 won, is blij met hun komst. "Het feit dat iemand als Chris Froome de Tour Down Under als belangrijke schakel ziet om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen na zijn zware val, is hartverwarmend. Daarnaast zijn klimmers als Thomas en Yates mannen die hun rol kunnen spelen in dit parcours."

De Tour Down Under eindigde de afgelopen jaren altijd op Willunga Hill, waar Richie Porte dan meestal won, maar dit jaar niet. Mount Lofty is dit jaar de scherprechter, een klim van 1,5 kilometer aan 6,5% met op het laatst stroken tot meer dan 10%.