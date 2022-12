Jonas Vingegaard lonkt weer meer naar de Tour de France: "Het parcours al meermaals bekeken"

Jonas Vingegaard lonkt weer meer naar de Tour de France. Dat vertelde hij aan RIDE Magazine.

"Ik wil terug naar de Tour", was Jonas Vingegaard duidelijk bij RIDE Magazine. "Het lijkt me heel bijzonder om met het rugnummer 1 te starten." Vingegaard is de titelverdediger.

Eerder leek het erop dat Vingegaard misschien wel de Giro zou rijden, maar er moest nog beslist worden. "Ik heb van het Giroparcours enkel de vele tijdritkilometers bestudeerd. Die zouden mij moeten liggen, maar verder heb ik het parcours niet bekeken", aldus Vingegaard.

LANGERE BEKLIMMINGEN

Het parcours van de Tour de France bestudeerde Vingegaard wel al. Meermaals zelfs. "Het belooft weer een zware ronde te worden", denkt Vingegaard. "In 1e instantie dacht ik dat het voor Tadej Pogacar was, maar hoe meer ik het bestudeerde, hoe meer ik het gevoel kreeg dat het een zware Tour zal worden en dat het parcours me beter zou liggen."

Vingegaard ziet geen korte beklimmingen van 3 kilometer meer en ziet vooral klimmen van 10 kilometer of langer. Dat spreekt meer in zijn voordeel. Volgens hem liggen de ritten met de Col de la Loze en de Grand Colombier hem.