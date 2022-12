Wout Van Aert over Remco Evenepoel: "Daar heeft hij me verbaasd"

Wout Van Aert was in 2022 onder de indruk van Remco Evenepoel. Evenepoel kende in 2022 dan ook een boerenjaar.

Remco Evenepoel won in 2022 Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en het WK. Een echt boerenjaar zeg maar.

Daarmee maakte Evenepoel ook indruk op Wout Van Aert. Vooral dan in de Vuelta. "Hij heeft me in de Vuelta echt verbaasd", vertelde Van Aert aan Het Laatste Nieuws. "Natuurlijk weet ik hoeveel talent hij heeft. Toch had ik het gevoel dat het voor hem in een rittenkoers altijd wel ergens zal mislopen. Dat hij in de Ronde van Spanje 3 weken lang op zo’n hoog niveau is blijven koersen, vind ik straf."

"Evenepoel heeft in 2022 grote stappen vooruit gezet", ging Van Aert verder. "Aan de ene kant kun je zeggen dat het nu nog moeilijker wordt. Hij heeft mmers een grote ronde gewonnen en hij is wereldkampioen geworden. Aan de andere kant had hij al zoveel druk op zich dat dit voor een renner als Evenepoel niet veel zal veranderen. Ik verwacht niet dat hij daar problemen mee zal hebben, omdat hij de juiste weg is ingeslagen."