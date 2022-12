Michel Wuyts ziet klassementen aan doel voorbij schieten en crossers als maar meer schrappen

Wuyts steunt Sven Nys ook in zijn kritiek op de Wereldbeker.

De Grote Drie in het veld kiezen hun programma zorgvuldig uit en kijken zelfs niet om naar welk klassement dat is, als ze maar goed betaald en in hun programma past. Volgens Michel Wuyts schieten de klassementen dan ook voorbij aan hun doel.

"Ze bekronen de heersers niet. Aan het eind zijn ze alleen interessant voor het ophalen van euro's. Door mannen en vrouwen van de hogere subtop", zegt hij bij HLN. Dat Denise Betsema in de Superprestige en de X²O Trofee aan de leiding staat, terwijl ze slechts één van de zes crossen won, deed Wuyts de wenkbrauwen fronsen.

Te veel crossen

De veelheid aan crossen doet crossers ook bewust schrappen in hun programma. "Je wekelijks twee keer en in de kerstperiode dagelijks uitpersen is je reinste afbraakmodel. Alleen voltijdse crossers op jaren wagen zich daaraan. Wat baat veelvuldig gewin als onverlaten je keer op keer afrekenen op een gemiste titel."

De overvolle en onoverzichtelijke kalender is ook een doorn in het oog. Vooral de dominantie van de Wereldbeker met 14 crossen is er te veel aan vindt Wuyts. "Nys heeft gelijk: acht Wereldbekercrossen volstaan. Drie bij ons, vijf in het buitenland. Met telkens wedstrijden voor juniores en beloften. Jongeren blijven nu in 9 van de 14 WB-manches in de kou. En haken in grote mate af."