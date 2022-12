Ook Yara Kastelijn in de wolken met glansprestatie van vriend Niels Vandeputte

De glansprestatie van Niels Vandeputte in Val di Sole zorgt voor vreugde ten huize Yara Kastelijn. De Nederlandse is al enkele jaren de vriendin van Vandeputte.

De crosser van Alpecin-Deceuninck was één van de aangename verrassingen tijdens de Wereldbekermanche in Val di Sole. Op Twitter bleek dat Yara Kastelijn volop met hem meeleefde en daar had ze weinig woorden voor nodig. Een 'sneeuwduivel' noemde ze hem toen hij nog volop aan zijn wedstrijd bezig was.

Vandeputte slaagde er in om zijn inspanning door te trekken tot aan de finish en die te bekronen met een knappe tweede plaats. Kastelijn plaatste dan nog een foto online van de aankomst van Vandeputte, met een heleboel hartjes erbij.

Enkel de naam van winnaar Michael Vanthourenhout stond dan al op het bord. Zijn tweede plaats was voor Vandeputte ook reden om te juichen en ook op het thuisfront waren ze daar dus dolgelukkig mee. Zelf reed Kastelijn bij de dames dit seizoen nog maar enkele veldritten: onlangs werd ze derde in de Exact Cross in Essen.