📷 Verklapt Primoz Roglic deelname aan een grote ronde?

Primoz Roglic heeft mogelijk de deelname aan een van de grote rondes verklapt. Hij deelde een foto aan een aankomstplaats van een grote ronde in 2023.

Momenteel is Primoz Roglic op trainingskamp in Spanje. Daar revalideert hij verder na zijn schouderoperatie.

Ook maakte Roglic van de tijd gebruik om naar de top van de Alto del Miserat te rijden. Dat is een nieuwe loodzware beklimming in de buurt van Alicante die in 2023 in het parcours van de Vuelta gaat zitten.

Mogelijk verkende Roglic daarmee al een van de slotklimmen van de Vuelta. Ook lijkt het er zo op dat hij ook in 2023 de Vuelta zal rijden.