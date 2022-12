Caleb Ewan begint in Australië aan het seizoen, daarna volgen enkele klassiekers

Caleb Ewan zal in Australië aan het nieuwe seizoen beginnen. Al is dat niet voor Lotto Dstny.

Lotto Dstny zal niet deelnemen aan de Tour Down Under (17 tot en met 22 januari), maar toch zal Caleb Ewan aan de start van die Australische koers staan. Ewan zal tot een Australische selectie behoren, die aan de Tour Down Under deelneemt. Dat vertelde Kurt Van de Wouwer aan Het Nieuwsblad. Daarna zal Ewan nog aan de Cadel Evans Great Ocean Road Race (29 januari) deelnemen.

Een maand later zal Ewan de UAE Tour (20 tot en met 26 februari) rijden. Al zal hij niet tot het einde blijven. Op 26 februari rijdt hij immers Kuurne-Brussel-Kuurne. Zo weet Sporza.

Nadien rijdt Ewan op 5 maart nog de GP Monseré. Ook zal hij aan de start van Milaan-San Remo (18 maart) staan.