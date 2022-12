"Florian Vermeersch is gemotiveerd om aan 2023 te beginnen"

Kurt Van de Wouwer is sportief manager bij Lotto Dstny. Bij Sporza besprak hij al het voorjaar in 2023.

Victor Campenaerts, Pascal Eenkhoorn en Florian Vermeersch zullen tijdens de voorjaarsklassiekers een vrije rol krijgen. Dat vertelde sportief manager van Lotto Dstny Kurt Van de Wouwer aan Sporza.

"In 2021 werd Vermeersch in Parijs-Roubaix 2e", aldus Van de Wouwer. "Daarna werd er bij hem een hoog verwachtingpatroon gecreëerd. Het was moeilijk om dat vorig seizoen te evenaren, maar ik denk dat hij in 2023 echt gemotiveerd aan het seizoen zal beginnen. De logische stap zou zijn dat hij in alle klassiekers voor een plaats in de top 10 meedoet."

Van de Wouwer besprak ook de kansen van Cedric Beullens: "In de Vuelta eindigde Beullens 4 keer in de top 10 in een sprintersetappe. Ook werd hij in de Grote Prijs Rik Van Steenbergen na Merlier, Cavendish en Groenewegen op plaats 4, maar ik denk dat zijn sterke punten in de Vlaamse klassiekers liggen. We zullen hem komend voorjaar zeker zien."