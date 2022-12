OFFICIEEL: De Tour de France start in 2024 voor het eerst in Italië en het belooft pittig te worden

De geruchten zijn bevestigd. De Tour de France zal in 2024 in Italië starten. Ook werden al de 1e ritten vrijgegeven en die beloven pittig te worden.

Al enkele maanden waren er geruchten dat de Tour in 2024 in Italië zou vertrekken. ASO bevestigde ook die geruchten. Firenze zal in 2024 het decor van de Grand Départ zijn. Dat ter ere van Ottavio Bottecchia die in 1924 als 1e Italiaan de Tour de France won.

Ook gaf ASO al de 1e 3 ritten vrij en die zien er niet van de poes uit. In de openingsrit van Firenze naar Rimini moet er al meteen geklommen worden. Maar liefst 7 beklimmingen staan op het menu. Ook maken ze een ommetje via San Marino. Alles is goed voor 205 km. Nog opvallend: de rit telt meteen 3800 hoogtemeters.

Stage 1 / Etape 1



🤩 A snapshot of the Grand Départ in Florence, a tribute to Gino Bartali in his birthplace of Ponte a Ema before the finish on the Adriatic seafront.



🤩 L'écrin de Florence, l'hommage à Bartali à Ponte a Ema avant les plages de l'Adriatique.

#TDF2024 pic.twitter.com/pqtY8xfN3T — Tour de France™ (@LeTour) December 21, 2022

Een dag later vertrekt het peloton in Cesenatico, de thuisbasis van Marco Pantani. Het gaat richting Bologna. Daar zijn er nog 2 plaatselijke ronden. Ook hier zijn er 6 beklimmingen en de renners zullen 200 km moeten rijden.

Stage 2 / Etape 2 #TDF2024



🏴‍☠️ From Marco Pantani's hometown to Bologna via the 666 arches of San Luca, another magnificent scenery.



🏴‍☠️ De la patrie de Marco Pantani à Bologne en passant par les 666 arches du sanctuaire de San Luca, un nouveau cadre d'exception. pic.twitter.com/XpI9hBwrFw December 21, 2022

Etappe 3 zal in principe voer voor de sprinters zijn. Vanuit Piacenza gaat het westwaarts richting Turijn. Na 225 zal er een 1e keer gesprint worden.

Stage 3 / Etape 3



🇮🇹 Last stage in Italy, with a visit to Tortone where Fausto Coppi died, and a romp through the Langhe.



🇮🇹 Dernière étape du triptyque italien, avec un passage par Tortone, où le Campionissimo Fausto Coppi s'est éteint, et les vignobles des Langhe.#TDF2024 pic.twitter.com/TTEBTEh5Qz — Tour de France™ (@LeTour) December 21, 2022

😍 Here are the first 3 stages of the #TDF2024 and its Grand Départ from Florence!



😍 Voici les 3 premières étapes du #TDF2024 avec un Grand Départ depuis Florence ! pic.twitter.com/NAp6KFspmG — Tour de France™ (@LeTour) December 21, 2022

Eerder was er ook al gecommuniceerd over het slot van die Tour. De aankomst zal voor het eerst buiten Parijs zijn. De laatste rit is een tijdrit. Een dag eerder is er nog een bergrit vergelijkbaar met de laatste rit van Parijs-Nice.