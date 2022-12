UCI-ranking veldrijden: verschuivingen in de top 4 bij de mannen en de vrouwen

In het midden van de week zijn de UCI-rankings van het veldrijden telkens geüpdatet. Aan de top leverde dat wat verschuivingen op.

Michael Vanthourenhout won in Val di Sole en zag Eli Iserbyt opgeven. Daardoor dichtte de kloof tussen Iserbyt en Vanthourenhout volledig. Iserbyt staat nog aan de leiding door een beter resultaat op het WK in Fayetteville (3 vs. 4) en meer zeges in de wereldbeker (5 vs. 2). Ook staat er een nieuwe naam op plaats 3. Laurens Sweeck stak Lars van der Haar voorbij. Ook zij staan niet ver van de leidersplaats meer.

Stand UCI-ranking mannen:

1. Eli Iserbyt: 2885 punten

2. Michael Vanthourenhout: 2885 punten

3. Laurens Sweeck: 2759 punten

4. Lars van der Haar: 2732 punten

5. Tom Pidcock: 1552 punten

© photonews

Bij de vrouwen waren er minder verschuivingen. Ondanks haar opgave blijft Fem van Empel ongenaakbaar aan de leiding. Achter haar staat Lucinda Brand, maar zij voelt de hete adem van Puck Pieterse die Denise Betsema voorbijstak.