Benjamin Declercq houdt eer aan zichzelf en stopt zoektocht naar nieuwe ploeg: "Helaas geen geloof meer in mij"

De jongere broer van Tim Declercq stopt met koersen.

Benjamin Declercq (28) was al een hele tijd op zoek naar een nieuwe ploeg nadat hij na drie jaar bij Arkéa-Samsic daar geen nieuw contract kreeg. Declercq heeft die zoektocht nu gestaakt en neemt afscheid.

Declercq, die zijn carrière afsluit zonder profzege, kondigde het nieuws zelf aan op zijn sociale media. Declercq was hersteld van een blessure en wou zichzelf nog tonen, maar vond dus geen nieuwe ploeg.

"Na een succesvolle ingreep aan een bloedklonter in mijn linkerbeen, was ik eindelijk bevrijd van de fysieke ellende en dacht ik dat het beste nog zou volgen. Maar helaas was er geen geloof meer in mij", schrijft Declercq.

Nieuwe uitdaging

"Zonder respect of waardering voor je werk is het moeilijk om te blijven vechten zoals vroeger. Ik neem afscheid van de wielersport met veel goeie herinneringen en vriendschappen."

Declercq gooit het nu over een andere boeg en gaat aan de slag als boekhouder, waar hij hoopt om toch nog andere renners te kunnen helpen. "Ik hoop er passie te vinden zoals ik die ook voor het wielrennen voelde", besluit Declercq.