Voorbeschouwing Exact Cross Mol: Tweede clash tussen Grote Drie, wat kan zandspecialist Sweeck?

Vorig jaar won Wout van Aert in Mol, wie trekt dit keer aan het langste eind? De start bij de vrouwen is om 16u15, bij de mannen om 17u30.

De Zilvermeercross ging vorig jaar in oktober niet door, maar had al een editie gehad begin januari. Toen was Wout van Aert de sterkste voor Laurens Sweeck en Lars van der Haar.

Het deelnemersveld voor de losse cross is uitzonderlijk goed. Pidcock, Van Aert, Van der Poel, Sweeck, Hermans, Vermeersch, Nys. Vanthourenhout, Iserbyt en Van der Haar zijn er wel niet bij.

Bij de vrouwen geen Van Empel, Pieterse, Betsema, Alvarado of Vos, wel de terugkeer van Brand en Worst uit blessure. En ook Van Anrooij, Van Alphen, Honsinger en Verdonschot zijn erbij.

Parcours

Het parcours in de Zilvermeercross in Mol bestaat vooral uit zand. Het parcours is ten opzichte van de vorige editie niet veranderd en er is nog altijd de passage langs het Zilvermeer.

Mol is samen met Koksijde en Zonhoven dan ook een echte zandcross. Door de regen van de voorbij dagen zouden de zandpassages wel iets minder technisch kunnen zijn.

Favorieten vrouwen

Lucinda Brand won de laatste editie in Mol. Zij komt wel net terug uit ziekte en had ook al een handblessure. Het zal nog afwachten zijn hoe ver zijn kan komen. Naast Brand is ook haar ploegmaat Shirin Van Anrooij van de partij. De 20-jarige is aan een goed seizoen bezig en eindigde nog maar één keer buiten de top tien. Verwacht haar maar vooraan.

Daarnaast keert ook Annemarie Worst terug. Na het EK begin november kreeg ze last van haar knie en stond ze een tijdje aan de kant. Afwachten hoe goed ze al is. Haar ploegmaat Aniek van Alphen is dat zeker. Zij won onlangs in Essen en in Boom en lijkt in een topvorm te zitten.

Bij de Belgen is het uitkijken naar Laura Verdonschot, die in het zand van de Wereldbeker in Antwerpen achtste werd en 2019 nog won in Mol. Ze heeft dus goede herinneringen aan het Zilvermeer.

Favorieten mannen

Mathieu van der Poel won al twee keer in Mol, in 2019 en 2016. Hij werd in de sneeuw van Val di Sole pas achtste, kan hij zich in Mol herpakken? Want ook Wout van Aert staat aan de start in Mol. Hij won er al drie keer, in 2014, 2015 en 2021. In Antwerpen werd hij tweede in het zand, in de modder van Dublin won hij.

Van Aert komt terug van een stage in Spanje en de vraag is hoe goed hij daarvan hersteld is. Tom Pidcock is geen echte zandduivel, in Antwerpen werd hij pas achtste. Zandspecialist Laurens Sweeck ligt namelijk op de loer voor een podiumplaats en misschien wel meer.

Ook Quinten Hermans keert na een pauze terug in het veld. Hij raakte zijn fiets na het EK even niet aan en zal dus nog niet top zijn. Verder in de top tien mogen ook Thibau Nys, Ryan Kamp, Corné van Kessel, Gianni Vermeersch en Gerben Kuypers worden verwacht.