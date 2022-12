BORA-hansgrohe maakt binnenkort zijn nieuwe uitrusting voor 2023 bekend

Het Duitse BORA-hansgrohe sloeg na het vertrek van Peter Sagan dit jaar een nieuwe weg in en ging zich vooral gaan focussen op het klassementen met bijvoorbeeld Alexander Vlasov en Jai Hindley, die de eindwinst in de Giro pakte.

Dit jaar werd er ook de overstap gemaakt van Sportful naar Le Col voor de shirts van de Duitse ploeg. Dat leverde een prachtig shirt op, volgens velen zelfs het mooiste in het hele peloton.

Of de Duitsers het volgend jaar weer doen, komen we op donderdag 29 december te weten. Dat maakt het team zijn uitrusting voor volgend zijn bekend. Dat nieuws ging al gepaard met een korte trailer.

on December 29th we‘ll be launching our 2023 @LeColUK kit. so stay tuned 🤟#BORAhansgrohe #newkit #newkitday #2k23 pic.twitter.com/adntShbGVK