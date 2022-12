Shirin van Anrooij na overwinning in de modder van Gavere: "Op de stukken nét na het lopen kon ik het verschil maken"

Shirin van Anrooij was in Gavere de sterkste en vooral op de vele loopstukken maakte ze het verschil.

Shirin van Anrooij was afgelopen vrijdag al de sterkste in het zand in Mol, nu was ze dat in de modder van Gavere. Ze zag haar ploeggenote Lucinda Brand even terug keren, maar toch won Van Anrooij.

Vooral op de loopstukken kon Van Anrooij het verschil maken. "Ik voel dat ik een van de betere lopers van het pak ben. Op de stukken nét na de loopstroken kon ik dan ook het verschil maken vandaag. Mijn verleden als veldloopster heeft me hier dus wel geholpen", zei Van Anrooij in het flashinterview.

"Ik weet al lang dat ik fysiek een stap heb gezet en dat ik ook echt sterk ben. Maar ik moet er gewoon echt in geloven en dat deed ik in Mol al. Het vertrouwen was er vandaag en ik had gewoon een goede dag. Dus ja, wel ik heb wel genoten eigenlijk. Maar eigenlijk was ik ook gewoon heel erg aan het afzien. Het was zo vet met al dat publiek, dus het was ook inderdaad een hele cross genieten", besloot de winnares.