Wout van Aert verduidelijkt standpunt rond avondcrossen en aanvangsuren

Wout van Aert had in aanloop naar de cross in Diegem al iets laten vallen over het aanvangsuur. De Belgische kampioen verduidelijkt wat zijn standpunt hieromtrent is.

Van Aert had laten optekenen er geen fan van te zijn om in deze drukke kerstperiode pas om 20u45 aan een cross te beginnen, zoals bij de heren elite woensdag het geval was. Tegelijkertijd benadrukt WVA dat hij niet gekant is tegen het principe van de avondcross.

PLEIDOOI VOOR VROEGER STARTUUR

"Ik ben er niet echt tegen om onder het kunstlicht te rijden. En zeker in Diegem zijn we het wel gewend", kan hij ook wel de sfeer die dat met zich meebrengt appreciëren. Alleen hoeft het niet heel laat te worden. "Ik zou toch pleiten voor een iets vroeger startuur."

Want als het dan geen cross is in eigen regio en er nog een behoorlijke terugreis wacht, liggen de renners pas ruim voorbij middernacht in bed. Wanneer hij na zijn winst in Diegem gevraagd werd of er toch niet een klein feestje in zat, was het antwoord dan ook: "Neen, zo snel mogelijk naar huis en hopelijk de slaap vatten"."