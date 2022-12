Triatlon-en granfondoploeg van ex-Belgisch kampioen triatlon staat voor druk 2023: "Activiteit opdrijven"

Granfondo is een steeds populair wordende tak van het triatlon en dat kan ook met triatlon gecombineerd worden. Dat doen ze alvast bij Team Tæru - Innerme.

De man die zich volop bezighoudt met deze ploeg is Dirk Baelus, voormalig Belgisch kampioen triatlon. "Ik doe dat al sinds 2014. We zijn daar al acht jaar mee bezig. Het is niet met een lokale werking, we hebben mensen van zowat overal. We hebben een vijftigtal leden. Er zijn al wat nieuwe mensen bijgekomen, het gaat er heel toegankelijk aan toe."

Het is ook de bedoeling om volgend jaar een drukker programma voor te schotelen. "We doen al één rit per week, maar gaan die activiteit opdrijven. We organiseren ook een paar stages bij trainingsoord Tæru. Minstens twee weekends per jaar. Daar gaan we drie weekends van maken. Al zijn het langere weekeindes, het is eerder van woensdag tot zondag."

Wie aangesloten is bij de ploeg, is daar overigens steeds welkom. "De leden kunnen altijd terecht bij ons. Ze kunnen daar ook trainingen voor zichzelf houden. Dat is een heel verschil dan wanneer je met een groep samen bent. We doen ook een hoogtestage van drie weken voor single atleten, die zich hiervoor kunnen aanbieden."