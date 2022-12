Sonny Colbrelli wil na zijn afscheid als renner met de glimlach herinnerd worden

Sonny Colbrelli moest in 2022 abrupt als renner afscheid nemen. Hij wil vooral als renner met de glimlach herinnerd worden.

Het was tijdens de Ronde van Catalonië eind maart. Sonny Colbrelli zakte in elkaar na de finish van de openingsrit. Hij had een hartstilstand, maar kon die overleven. Nadien werd een defibrillator in zijn lichaam geplaatst, zodat hij dat niet opnieuw zou voorhebben.

Alleen mag je in Italië niet met een defibrillator aan topsport doen. Daardoor was het voor Colbrelli moeilijker om nog profrenner te blijven. Hij hoopte nog, maar op 30 oktober hakte hij definitief de knoop door. Colbrelli besliste om te stoppen. Zo werd Parijs-Roubaix 2021 zijn laatste overwinning uit zijn carrière en bij Bahrain-Victorious kreeg hij een job in de omkadering van de ploeg.

Colbrelli ziet 2022 als het jaar van zijn 2e geboorte. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Niet iedereen kan na een hartstilstand zijn verhaal nog doen. Hij vertelde dat hij tevreden moeten zijn, en niet egoïstisch omdat hij niet meer kan koersen.

Naar buiten toe was Colbrelli zeer populair en een publiekslieveling. Graag zou hij als Sonny met de glimlach willen herinnerd worden. Zelfs in mindere tijden, probeerde hij bij de ploeg altijd een positieve instelling te hebben.