De Nederlandse selectie met Marianne Vos voor de wereldbeker in Zonhoven

Gerben de Knegt heeft zijn selectie voor de wereldbekermanche in Zonhoven bekendgemaakt. Daar zit opnieuw Marianne Vos bij.

Marianne Vos reed haar laatste cross in Kortrijk. Ze won die manche in de X²O-trofee. Sindsdien was ze met haar ploeg weg op ploegstage. Donderdag maakt ze haar rentree in Koksijde. 3 dagen later zal ze ook aan de start van de wereldbekermanche in Zonhoven staan.

De andere rensters in de selectie van Gerben de Knegt zijn Fem van Empel, Puck Pieterse, Lucinda Brand, Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado, Shirin van Anrooij, Inge van der Heijden, Manon Bakker, Annemarie Worst, Aniek van Alphen, Yara Kastelijn, Leonie Bentveld en Iris Offerein. De Knegt gaat met het oog op het WK in Hoogerheide meer en meer rekening houden met de vorm en de uitslagen.

Bij de mannen werden 9 renners geselecteerd. Dat zijn Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Ryan Kamp, Mees Hendrikx, Mathieu van der Poel, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis, Stan Godrie, David van der Poel.