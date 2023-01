Lotto Dstny rijdt de Giro niet, maar is dat wel een goed idee met het oog op de WorldTour?

Lotto Dstny besliste half december om de Giro in 2023 niet te rijden. Enkele dagen later maakte de UCI bekend dat er voor de strijd om de WorldTour-licenties in de grote rondes een pak meer punten te verdienen zijn. Zo zou Lotto Dstny mogelijk een achterstand kunnen oplopen.

Half december maakte Lotto Dstny de beslissing om de Giro in 2023 niet te rijden. De ploeg is niet matuur genoeg om 3 grote rondes in hetzelfde jaar te rijden, klonk het. De andere ploegen zouden zo een voorsprong kunnen nemen, maar bij Lotto Dstny klonken ze zeker. Ze zouden dat compenseren met de wedstrijden die tijdens de Giro doorgaan. Daar verwachten ze meer punten te halen. Op die manier willen ze ook voor 2024 een wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden binnenhalen.

NIEUWE PUNTENVERDELING

Lotto Dstny maakte voor die beslissing wellicht een berekening, maar enkele dagen later mochten ze die berekening opnieuw maken. De UCI publiceerde immers een vernieuwd puntensysteem voor de verdeling van de WorldTour-licenties en de wildcards. Vooral voor de grote rondes, de wereldkampioenschappen en de monumenten waren er grote aanpassingen.

Zo zijn er voor de Giro een pak meer punten te verdienen. Het algemeen klassement levert 1,3 keer meer punten op. Voor de ritten is dat verschil nog groter. De voorbije jaren kregen de top 5 en de rozetruidrager 196 punten. Vanaf 2023 is dat 792 punten voor de top 15 en de rozetruidrager. Dat is 4 keer zo veel en een enorm verschil.

Mogelijk vormt dat in de toekomst een probleem. Op lange termijn niet zozeer, want de WorldTour-licenties worden pas eind 2025 uitgedeeld. Bovendien zal Lotto Dstny vanaf 2024 de Giro wel rijden. Al moeten ze daarvoor wel bij de 2 bestscorende teams van 2023 behoren, de teams die geen WorldTour-licentie hebben.

WILDCARDS

Dat laatste kan wel een probleem vormen, omdat ze de punten van de Giro zullen mislopen. Anderzijds kunnen ze dat volledig compenseren met de andere WorldTour-wedstrijden (en de wedstrijden die ze in mei zullen rijden). Samen met TotalEnergies is Lotto Dstny namelijk het enige team dat in 2023 een wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden heeft. Al laten ze sommige wedstrijden links liggen. Daardoor heeft Lotto Dstny al een mogelijke voorsprong op de andere ploegen.

Zo kan Lotto Dstny het verlies aan punten tegenover Israël-Premier Tech, Q36.5 en TotalEnergies compenseren. Al is dat tegenover TotalEnergies mogelijk niet nodig, want er zijn geruchten dat ook zij de Giro niet zullen rijden. Als TotalEnergies de Giro wel rijdt, valt Israël-Premier Tech of Q36.5 af, want de andere 2 wildcards gaan normaal gezien naar Eolo-Kometa en Bardiani-CSF-Faizane. Zo is er toch een concurrent voor Lotto Dstny benadeeld.

Op die manier maakt Lotto Dstny toch een kans om ook voor 2024 een automatische wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden te krijgen en om in 2024 opnieuw de Giro te rijden. Ook blijven ze daardoor in de running om terug hun plaats binnen de WorldTour in te nemen.