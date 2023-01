Wildcards Tour de France: Lotto-Dstny en TotalEnergies krijgen gezelschap van onder meer Uno-X

ASO heeft de 22 ploegen voor de komende Tour de France bekend gemaakt.

Op 1 juli staan 22 ploegen aan de start in Bilbao voor de 110de Tour de France. ASO, de organisator, heeft de teams bekend gemaakt die daar aan de start zullen staan.

Naast de 18 WorldTour teams, met Belgische ploegen Soudal-Quick Step, Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Circus-Wanty, waren ook Lotto-Dstny en TotalEnergies al zeker van hun plekje in de Tour door hun prestaties in 2022.

ASO had dus nog twee plekjes over om uit te delen. Die gaan dus naar het Noorse Uno-X en het Israëlische Israel-Premier Tech. Voor Uno-X, dat uitsluitend met Noren en Denen rijdt, is het een primeur. Aanwinst Alexander Kristoff zal dus ook dit jaar in de Tour te zien zijn.

Israel-Premier Tech was door de degradatie en slechte prestaties in 2022 niet meer zeker aan deelname in de grote rondes, maar mag dus toch starten in de belangrijkste grote ronde van het jaar.