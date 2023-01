Parijs-Nice deelt ook wildcards aan Israël-Premier Tech en Uno-X uit

Woensdag kregen Israël-Premier Tech en Uno-X al een wildcard voor de Tour de France. Een dag later hebben ze die ook voor Parijs-Nice gekregen.

Meestal rijden dezelfde teams in hetzelfde jaar zowel Parijs-Nice als de Ronde van Frankrijk. Ook in 2023 is at niet anders. Dezelfde teams kregen een wildcard voor de Tour en Parijs-Nice.

Israël-Premier Tech en Uno-X rijden zo in maart ook in Frankrijk. Een dag eerder hadden ze al een wildcard voor de Tour gekregen.

De andere deelnemende teams waren al bekend. De 18 WorldTour-teams staan automatisch aan de start van de Frane rittenkoers. Lotto Dstny en TotalEnergies mogen dankzij hun automatische wildcard ook starten. Parijs-Nice gaat dit jaar vanaf 5 maart tot en met 12 maart door.