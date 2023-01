Is hij nu op pensioen of niet? Alejandro Valverde poseert gewoon in het nieuwe shirt van Movistar

Alejandro Valverde is officieel op pensioen maar toch poseerde hij in het nieuwe shirt van Movistar.

Na een carrière van maar liefst 21 jaar stopte Alejandro Valverde (42) definitief als profwielrenner na de Ronde van Lombardije. Valverde blijft wel bij Movistar als tussenpersoon tussen de renners, coaches en ploegleiders.

Maar Valverde zou soms ook nog meegaan op trainingskamp met Movistar en daar was hij de afgelopen weken ook regelmatig te zien. Valverde zou in grote wedstrijden zoals de Tour ook in de volgwagen plaatsnemen van Movistar.

Valverde is dus officieel op wielerpensioen maar poseerde toch maar in de nieuwe outfit van Movistar op trainingskamp in Innsbruck. Movistar zorgde voor een volledig passende outfit voor Valverde, met regenboogbandjes, en hint daarmee op een comeback. Of probeert het enkel nog wat publiciteit te krijgen en speculeert het daarom met een comeback, het is waarschijnlijk het laatste.