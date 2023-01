Dylan van Baarle heeft zinnen gezet op Ronde van Vlaanderen: "Iets wat me heel na aan het hart ligt"

De Nederlander was dit jaar de beste in Parijs-Roubaix.

Dylan van Baarle (31) maakte dit jaar de overstap van INEOS Grenadiers naar Jumbo-Visma. De Nederlander komt zo in een heel sterke voorjaarsploeg met Wout van Aert, Tiesj Benoot en Christophe Laporte.

Van Baarle zal zoals Evenepoel bij de Belgische ploeg moeten aanvallen bij Jumbo-Visma, terwijl Van Aert dan in de groep daarachter zit en rekent op zijn sprint. "In theorie is dat het ideale scenario, dan moeten onze concurrenten aan het werk. Maar de praktijk moet uitwijzen of het ook zo gaat. Aan mijn manier van koersen verandert niets", zegt Van Baarle bij Wielerflits.

Van Baarle was dit jaar de beste in Parijs-Roubaix. Nu hij daar gewonnen heeft, gaat zijn focus naar het monument een week eerder, de Ronde van Vlaanderen, waar hij dit jaar al tweede werd.

"Vlaanderen is iets wat me heel na aan het hart ligt. De Ronde van Vlaanderen vind ik een supertoffe wedstrijd. Daarin zou ik graag een keer willen zegevieren. En ja, dan kan Wout Roubaix winnen", zegt Van Baarle nog.