Romain Bardet (DSM) zet de Tour weer als hoofddoel in 2023: "Duidelijk dat ik niet bij de drie topfavorieten zit"

De Fransman stond al twee keer op het podium en werd vorig jaar zesde in de Tour.

De Giro was voor Romain Bardet (32) in 2022 eigenlijk het hoofddoel, maar de Fransman moest opgeven door ziekte. Hij trok dan maar naar de Tour en werd er zesde, al zijn zesde top tien plek in de Tour. In 2016 werd hij tweede, in 2017 derde. In 2023 maakt Bardet van de Tour weer een hoofddoel.

Vooral rit 9 spreekt Bardet aan, want die eindigt op de Puy de Dome. "Die heeft er 35 jaar niet ingezeten, maar is nu één van de attracties. Ik kon de top van die beklimming zien vanuit mijn slaapkamer, dus het heeft iets speciaals voor me. Het is de mooiste plek in de regio en het is heel leuk om daar te mogen rijden", zei Bardet op de teampresentatie van DSM.

Als een Fransman goed presteert in de Tour komen daar altijd verwachtingen bij kijken, maar die heeft Bardet kunnen loslaten. "Ik voelde vroeger meer druk, omdat ik wist dat ik misschien de beste zou kunnen zijn op een bepaald moment. Op dit moment is het duidelijk dat ik niet bij de drie topfavorieten zit in de Tour. Dat zorgt ervoor dat ik alles moet geven op het gebied van tactiek en training om de jonge renners bij te houden," zei Bardet nog.