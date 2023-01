Vuelta 2023: dit zijn de sleuteletappes

Het parcours van de Vuelta voor 2023 werd dinsdagavond bekendgemaakt. Er moet heel wat geklommen worden, maar daarnaast zijn de ritten tegen de klok ook heel belangrijk.

Voor klassementsrenners wordt de 1e etappe al meteen belangrijk. In de straten van Barcelona zal daar een ploegentijdrit van 14 km worden afgewerkt. Die is zo goed als vlak, maar wel vrij technisch. Ook zullen de renners heel wat bezienswaardigheden voorbijrijden. Parcoursbouwer Fernando Escartin verwacht geen te grote verschillen tussen de beste teams.

πŸ”₯ Etapa 1 | Stage 1 πŸ”₯



🚩 Barcelona > Barcelona 🏁

🚴 14,6 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Una contrarreloj por equipos que mostrará los lugares más emblemáticos

πŸ‡¬πŸ‡§ An opening team time trial that will showcase the most emblematic locations#LaVuelta23 pic.twitter.com/TBFJYSjdVa — La Vuelta (@lavuelta) January 10, 2023

Op dag 3 van de Vuelta volgt al meteen een 1e aankomst bergop. Er moet op weg naar Andorra zelfs bijna de hele tijd geklommen worden. De 1e Pyreneeëncol wordt de Coll d'Ordino. Daarna volgt een korte afdaling om meteen weer richting Arinsal te klimmen. De renners zullen al vanaf de start in optimale conditie moeten zijn. Anders kunnen ze daar al de Vuelta verliezen.

πŸ”₯ Etapa 3 | Stage 3 πŸ”₯



🚩Súria > Arinsal.Andorra 🏁

🚴 158,5 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Primera toma de contacto con una etapa de montaña πŸ‘€

πŸ‡¬πŸ‡§ The edition’s first mountain stage πŸ‘€#LaVuelta23 pic.twitter.com/eT7nHlHasr — La Vuelta (@lavuelta) January 10, 2023

Na de 1e rustdag volgt de enige individuele tijdrit van de Vuelta. In en rond Valladolid gaat het hoofdzakelijk over brede wegen. Het is dan ook weinig technisch. Wel is er in het begin een klimmetje. De tijdrijders zullen er wellicht het voordeel tegenover de klimmers hebben.

πŸ”₯ Etapa 10 | Stage 10 πŸ”₯



🚩 Valladolid > Valladolid 🏁

🚴 25 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Los especialistas contra el crono pueden sacar ventaja a los escaladores puros πŸš„

πŸ‡¬πŸ‡§ Time trial specialists will have a potential advantage over the climbers πŸš„#LaVuelta23 pic.twitter.com/mfMzAT5LTW — La Vuelta (@lavuelta) January 10, 2023

Naar het einde van de 2e week toe volgt een loodzware tweedaagse in de Pyreneeën. In rit 13 trekt het peloton Frankrijk binnen. Daar wachten de Aubisque (met de Soulor), de Spandelles en een aankomst bergop op de Tourmalet. De renners zullen de col via Barèges beklimmen. Escartin verwacht een serieuze schifting tussen de klassementsrenners. Een dag later rijden de renners via de Hourcières en de Larrau weer Spanje binnen. De aankomst ligt boven op de Larra-Belagua.

πŸ”₯ Etapa 13 | Stage 13 πŸ”₯



🚩 Formigal. Huesca La Magia > Col du Tourmalet 🏁

🚴 134,7 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Un día que estará marcado en rojo entre los aspirantes a la general ❗️

πŸ‡¬πŸ‡§ This stage will be marked in red for all those aspiring to win the general classification ❗️#LaVuelta23 pic.twitter.com/vIn9uwOxBx — La Vuelta (@lavuelta) January 10, 2023

πŸ”₯ Etapa 14 | Stage 14 πŸ”₯



🚩 Sauveterre-de-Béarn > Larra-Belagua 🏁

🚴 161,7 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Una etapa exigente de montaña que incluye dos puertos de categoría especial πŸ“ˆ

πŸ‡¬πŸ‡§ a very demanding mountain stage including two special category climbs πŸ“ˆ#LaVuelta23 pic.twitter.com/sHoGYAx1lP — La Vuelta (@lavuelta) January 10, 2023

In de slotweek is er nog een tweedaagse in Asturië. Rit 17 eindigt boven op het Monster van Asturië: de Angliru. Daarvoor zijn er ook al de Colladiella en de Cordal. Een dag later volgt een tocht naar La Cruz de Linares. Ze zullen die berg 2 keer moeten doen. Daarvoor zijn er ook al 3 andere beklimmingen. Het klassement zal na Asturië mogelijk stevig door elkaar geschud zijn.

πŸ”₯ Etapa 17 | Stage 17 πŸ”₯



🚩 Ribadesella/Ribeseya > Altu de l'Angliru 🏁

🚴 122,6 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ El que salga líder de aquí dará un paso importante para conseguir la victoria final.

πŸ‡¬πŸ‡§ He who emerges leader here will be a step closer towards the final victory. #LaVuelta23 pic.twitter.com/263qSoXSVv — La Vuelta (@lavuelta) January 10, 2023

πŸ”₯ Etapa 18 | Stage 18 πŸ”₯



🚩 Pola de Allande > La Cruz de Linares 🏁

🚴 178,9 km



πŸ‡ͺπŸ‡¦ Se trata de un puerto nuevo y duro que puede sorprender a más de algún corredor 😏

πŸ‡¬πŸ‡§ It is a new, tough, mountain pass that may surprise some of the riders 😏#LaVuelta23 pic.twitter.com/lNiNktVKNU — La Vuelta (@lavuelta) January 10, 2023

Op de voorlaatste dag wacht er in de buurt van Madrid een stevige heuveletappe van meer dan 4000 hoogtemeters. Er staan maar liefst 10 beklimmingen op het menu. Het zal er met andere woorden heel de tijd op en af gaan. Daar zullen we definitief te weten komen wie de opvolger van Remco Evenepoel wordt.