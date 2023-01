Thibaut Pinot (32) kondigt zijn afscheid aan: "Ik ben klaar voor het echte leven"

Thibaut Pinot heeft zijn afscheid aangekondigd. Dat deed hij in gesprek met L'Equipe.

"Ik ben klaar voor het echte leven", vertelde Thibaut Pinot aan L'Equipe. De Franse renner van Groupama-FDJ zal na het seizoen 2023 stoppen. De Ronde van Lombardije wordt zijn laatste wedstrijd. De Giro d'Italia zal zijn hoofddoel zijn. Ook hoopt hij nog een laatste keer de Tour te rijden.

Pinot werd in 2010 prof bij Groupama-FDJ. Toen heette de ploeg nog Française des Jeux. Hij bleef zijn hele carrière bij die ploeg.

In zijn hele carrière won Pinot 33 profkoersen. Hij won 3 ritten in de Tour en eindigde in 2014 op het podium. Ook won hij een rit in de Giro van 2017 en eindigde hij op plaats 4 in het klassement. Daarnaast won Pinot ook de Ronde van Lombardije, 2 ritten in de Vuelta, 2 ritten in de Ronde van Zwitserland, 2 ritten in de Ronde van Romandië en Milaan-Turijn.