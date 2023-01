🎥 Caleb Ewan wint met de Schwalbe Classic meteen zijn openingswedstrijd van het seizoen

Caleb Ewan heeft de Schwalbe Classic gewonnen. Dat is het criterium enkele dagen voor de Tour Down Under.

Dinsdag begint opnieuw het wegseizoen. Dan staat de Tour Down Under op het programma. Enkele dagen ervoor is er traditioneel de Schwalbe Classic. Dat is een criterium in de straten van Adelaide.

Meestal wordt er na een uur gesprint in Adelaide. Ook nu was het niet anders. Ewan maakte zijn favorietenrol waar en was de snelste van het pak.