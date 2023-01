Sanne Cant (32) denkt al na over een leven na haar carrière: "Mijn carrière begint op zijn einde te lopen"

Sanne Cant begint na haar 14e Belgische titel al aan haar pensioen te denken.

In 2010 behaalde Sanne Cant haar 1e Belgische titel bij de profs. 13 jaar later veroverde ze al haar 14e titel. Dat is al een lange carrière, maar ze is wel nog altijd maar 32.

Toch denkt Cant al aan een leven na haar carrière. "Ik geniet momenteel van wat ik doe, maar ik word 33 en het einde van mijn carrière begint er stilaan aan te komen", vertelde ze bij Sporza.

"Ik heb nu al 14 Belgische titels en bij de jeugd had ik er ook al 3", ging Cant verder. "Dat wil zeggen dat ik al meer dan de helft van mijn leven aan veldrijden doe. Ik kijk wel uit naar een leven achter de crosswereld."

Zelf heeft Cant ook al een beetje een idee wat ze na haar carrière zou kunnen doen: "Ik hoop ergens wel om mijn kennis en ervaring door te geven. Ik denk niet dat ik uit de wielerwereld zal vertrekken."