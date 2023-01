Peter Sagan gelooft in een goed seizoen en heeft een groot doel voor 2023: "Pas als ik die koers win, is mijn carrière echt geslaagd"

Peter Sagan begint weldra aan het nieuwe seizoen. Voor 2023 heeft hij één groot doel.

Momenteel verblijft Peter Sagan in Zuid-Afrika. In Argentinië zal hij de Ronde van San Juan rijden. Daarna volgt een hoogtestage in Colombia. In februari keert hij dan terug om de Omloop Het Nieuwsblad te rijden. "Mogelijk rij ik ook Kuurne-Brussel-Kuurne, maar dat moeten we nog beslissen", vertelde de Slovaak aan Ouest-France. Ook de rest van zijn programma zal later pas bekendgemaakt worden.

Het staat wel al vast dat Sagan Milaan-San Remo zal rijden. "Ik wil daar graag winnen. Pas als die koers op mijn palmares staat, zal mijn carrière echt geslaagd zijn", was Sagan duidelijk.

"De wedstrijd is mij te lang ontglipt", ging Sagan verder. "Het is een gemakkelijke koers om te rijden, maar wel moeilijk om te winnen."

Sagan reed al 12 keer Milaan-San Remo. In 2013 en 2017 werd hij 2e. Daarnaast werd hij 5 keer 4e. In totaal stond hij al 9 keer in de top 10.