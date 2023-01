Organisatie WK veldrijden begrijpt niet dat Tom Pidcock niet start: "Hij is nota bene titelverdediger"

Geen Tom Pidcock op het WK veldrijden.

Tom Pidcock pakte in januari 2022 zijn eerste wereldtitel veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Maar in Hoogerheide begin februari zal de titelverdediger er niet bij zijn, Mathieu van der Poel en Wout van Aert zullen er wel zijn.

Daardoor liep de kaartenverkoop al goed. "Na de cross in Zonhoven was er even een piek in de kaartverkoop. Die is nu weer weg. We gaan het zien", zegt organisatie-voorzitter Jan Prop bij BN/De Stem. "Ik vind het wel onbegrijpelijk dat Tom Pidcock niet meedoet. Hij is nota bene de titelverdediger", zegt hij nog.

Vorig seizoen ging de cross in Hoogerheide nog door zonder publiek, het jaar ervoor wed ze afgelast, waardoor de organisatie zo'n 150.000 euro verlies maakte en dus zijn reserve zag wegsmelten.