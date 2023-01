Overwinning in Tour Down Under betekent veel voor Rohan Dennis: "Leiderstrui de komende dagen verdedigen"

Zijn eerste overwinning van het jaar pakt Rohan Dennis in de Tour Down Under. De leiderstrui krijgt hij er in één klap bij.

Nuja, krijgen. Het was daar wel hard voor werken en diep tasten in het krachtenarsenaal. "Deze zege komt van diep. Op de laatste beklimming besloot ik een hoog tempo te rijden om het gat naar de reeds ontsnapte Yates en Vine te dichten. Ik verwachtte niet dat een uitvalspoging op die beklimming het zou gaan redden tot op de streep. Achteraf blijkt dat ik daar een goede gok heb genomen."

Ook in de kilometers vooraf was het al volop koers. "De aanloop was vrij lastig. Daarmee was het niet eenvoudig om als ploeg de controle te pakken. Ik zag mijn kans schoon en sprong naar de kop van de wedstrijd. De samenwerking in de groep verliep naar behoren."

SPRINGPLANK

En de rest is geschiedenis. Dennis bleef zijn medevluchters de baas in de finale en kon juichen aan de streep. "Voor Australiërs geldt dit als een bijzondere wedstrijd. Deze koers heeft mij als een springplank het profpeloton in geholpen. Ik wil daarom graag iets teruggeven aan deze race. Het is een erg fijn gevoel om morgen in de leiderstrui te mogen starten. Hopelijk kan ik die de komende dagen verdedigen."