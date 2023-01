VOORBESCHOUWING: Bora-Hansgrohe gaat voor continuïteit na opnieuw een succesvol seizoen

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Bora-Hansgrohe.

SAMENSTELLING PLOEG

De ploeg is tegenover 2022 redelijk hetzelfde gebleven. 4 renners kwamen erbij, waarvan Bob Jungels de grootste naam is. Wel zagen ze Wilco Kelderman naar Jumbo-Visma vertrekken. Anderzijds was er de belangrijke contractverlenging van Lennard Kämna, die een uitstekende rittenkaper is.

Bora-Hansgrohe is een ploeg die op veel fronten kan meestrijden. Ze hebben klassementsrenners Aleksandr Vlasov, Jai Hindley, Emanuel Buchmann en Maximilian Schachmann.

In de sprint rekenen ze op Sam Bennett en Jordi Meeus. Zij krijgen de steun van Danny van Poppel die in het peloton als een van de beste lead-outs wordt beschouwd.

PLUSPUNTEN

In het klassement kunnen ze op meerdere paarden wedden en dat kunnen ze goed uitspelen. Dat bewezen ze al in de Giro van vorig seizoen. Jai Hindley won dankzij een sterke ploeg en dankzij klassementsrenners die als ze op een achterstand staan, voor de andere willen werken.

Sam Bennett voelt zich opnieuw beter en wil weer meer en grotere wedstrijden winnen. Zo wil hij naar de Tour de France om daar opnieuw massasprints te winnen.

MINPUNTEN

Jai Hindley heeft de Tour al op de planning staan, maar ook bij Sam Bennett is dat het geval. Mogelijk is dat nefast voor een van de doelen van die Tour: het klassement met Hindley en de sprints met Bennett. Al kan dat nadeel met enkel Danny van Poppel voor Bennett minder groot zijn.

Op vele fronten kan Bora-Hansgrohe meedingen, maar in de voorjaarsklassiekers komen ze nog wat te kort. Ze versterkten zich wel met Bob Jungels, maar een echte sterke selectie voor het voorjaar hebben ze niet echt. Ook kunnen ze op Bennett en Jordi Meeus in de sprintklassiekers rekenen. Verder is er ook nog Nils Politt.

X-FACTOR

Het is niet om extra druk op te leggen, maar met Cian Uijtdebroeks heeft Bora-Hansgrohe een enorm talent binnen zijn rangen. In 2022 won hij de Ronde van de Toekomst en eindigde hij in de Ronde van Noorwegen in de top 10. In 2023 zal Uijtdebroeks zich verder als renner ontdekken en probeert hij een extra stap te zetten. Zo zal hij rittenkoersen van een week zoals de Ronde van Catalonië en de Ronde van de Alpen rijden. Met de Vuelta zal hij ook een 1e grote ronde rijden.