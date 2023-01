"Biniam Girmay rijdt in 2023 eerder de Tour dan de Giro"

Biniam Girmay zal in 2023 wellicht zijn debuut in de Tour de France maken. Dat heeft Aike Visbeek, performance manager bij Intermarché-Circus-Wanty, gezegd.

Afgelopen seizoen maakte Biniam Girmay zijn groterondedebuut in de Giro. Hij maakte daarin indruk met verschillende ereplaatsen en een ritzege. Maar na die ritzege moest hij de Giro verlaten, nadat hij een kurk in zijn oog had gekregen.

In 2023 zal Girmay opnieuw een grote ronde rijden. Momenteel wordt er eerder aan de Tour dan aan de Giro gedacht. "Al moet ik zeggen dat het Giro-profiel niet slecht is", vertelde Aike Visbeek bij Wielerflits. "Je ziet iemand als Mads Pedersen die het aandurft om na de klassiekers de Giro te rijden en nadien nog de Tour. We hebben nog geen definitieve beslissing genomen, maar momenteel gaan we eerder voor het Tour-scenario."

De klassiekers zijn sowieso een doel voor Girmay. In 2022 won hij Gent-Wevelgem. Met het oog op het voorjaar werd de ploeg versterkt. De ploeg trok Dion Smith en Mike Teunissen aan. "Ik verwacht dat we voor de prijzen zullen meedoen", aldus Visbeek.