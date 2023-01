Girowinnaar mikt nog stap hoger en droomt van de Tour: "Parcours zal me misschien nooit zo goed liggen"

In de roze trui pronken met die mooie trofee aan het eind van de Giro, is al mooi. De Tour, dat is nog iets anders.

Jai Hindley is erop gebrand om zich dit jaar in het grootste circus in het rondewerk te tonen. Al beseft de Australiër dat er een bepaald proces gevolgd moet worden. "Natuurlijk wil Bora-Hansgrohe de best mogelijke ploeg meenemen. Alles moet dus goed gaan om daar aan de start te kunnen staan", zegt de Girowinnaar aan Cyclingnews.

REALISME

Zijn titel verdedigen in Italië zou toch evenzeer een mooie uitdaging zijn? Zeker aangezien mannen als Roglič en Evenepoel de Giro gaan rijden. "Het zou zeker fijn zijn om naar de Giro terug te keren en rugnummer 1 op mijn rug te kunnen spelden. Ik bekijk het echter realistisch."

Dat heeft te maken met het uitgetekende parcours in beide grote ronden. "Als ik het parcours van de Tour vergelijk met dat van de Giro, dan ligt het Tour-parcours me veel beter. Dat parcours zal me misschien nooit meer zo goed uitkomen."